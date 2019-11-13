الكتل الكردستانية ترفض تعديل المادة 140 واستغلال الاوضاع الراهنة

2019/11/13 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الكتل الكردستانية رفضها، رفضها تعديل أي فقرة من المادة 140.

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