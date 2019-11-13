2019/11/13 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت رئيس برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم الاربعاء رسالة عتب الى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لعدم اشراك الجامعات، والجهات القضائية والمنظمات المدنية في الاقليم ضمن لجنة التعديلات الدستورية.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برلمان كوردستان توجه رسالة عتب الى الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس برلمان كوردستان توجه رسالة عتب الى الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).