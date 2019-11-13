قائد شرطة ذي قار يعقد اجتماعا امنيا ويؤكد على ضرورة حماية المتظاهرين

2019/11/13 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء الركن محمد القريشي، اليوم الاربعاء، اجتماعا امنيا مؤكدا على ضرورة حماية المتظاهرين في المحافظة.

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