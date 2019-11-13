“بالفديو”.. العطواني حاضراً في ساحة التحرير ولكن هذه المرة بشكل مختلف: شاهد الفديو

2019/11/13 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر المصور زهير العطواني، مقطع فديو من انتاجه في ساحة التحرير وسط بغداد، تضمن مجلسأً حسينياً خصص للتعزية والترحم على ارواح الشهداء.مجلس حسيني في ساحة التحرير واشتهر المصور الشعبي زهير العطواني بمقاطع فديو يصورها لشبان بتسريحات شعر غريبة وملابس غير مألوفة لدى عامة العراقيين، وهو ما عرضه […]

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