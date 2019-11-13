امطار وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداءً من الجمعة

2019/11/13 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، ان تشهد البلاد تساقط امطار تكون رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان

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