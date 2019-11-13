الشركـة العامـة لصناعـة الادويـة تنفذ أكبـر برنامـج انتاجي بقيمة تجاوزت الـ (5) مليارات

2019/11/13 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الشركـة العامـة لصناعـة الادويـة والمستلزمـات الطبيـة فـي سامراء أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أعلى برنامج انتاجي شهري منذ

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