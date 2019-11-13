2019/11/13 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور عندما كنت بصف الشهادة الابتدائية..لأول مرة بمدرسة حكومية رسمية...بسنة 1946...سنة الاستقلال..استقلال سوريا..نعم هكذا سموا جلاء القوات الفرنسية..وأحرقوا جميع كتب التعليم الفرنسية...وكنت أحب اللغة العربية وقواعدها وشعرها..ومسابقات الإنشاء..برعت بها رغم أننا بالمدرسة الفرنسية..خلال السنتين السابقتين قبل الجلاء..أو قبل ما سمي الاستقلال..كان راهب لبناني يعطينا ساعة واحدة في الأسبوع..وكان تع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - إذا أردت أن تطاع... فاطلب المستطاع...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - إذا أردت أن تطاع... فاطلب المستطاع...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).