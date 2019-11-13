الحلبوسي يستقبل بارزاني

2019/11/13 | 12:12

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر كردي مطلع، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، أجندة زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد، مبيناً أن بارزاني سيبحث العديد من المواضيع والملفات المشتركة بين بغداد والاقليم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في قصر السلام ببغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى رئيس إقليم كردستان ن

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس المنبر العراقي، أياد علاوي، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) أن التستر على مرتكبي ’’الجرائم’’ ضد المحتجين لا يقل بشاعة عن قتلهم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المنبر العراقي، أن الأخير &

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