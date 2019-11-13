استقرار الوضع الأمني في بغداد وتوضيح ماحدث في الخلاني

2019/11/13 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في بغداد والمحافظات هادئ، فيما كشفت ملابسات حادث الاعتداء على بناية كاتب العدل وبعض الم...

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