النفط ينخفض مع تبدد توقعات إبرام اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا

2019/11/13 | 12:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع انحسار توقعات إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن البلدين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التجاري، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، مما أصاب المستثمرين بخيبة أمل.

وبحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.74 دولار للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط 26 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 56.54 دولار للبرميل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بعد عام 2025 مما يضغط أيضا على السوق.

وكشف مسح أولي لرويترز أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي لثالث أسبوع على التوالي، بينما من المرجح أن مخزونات المنتجات المكررة تراجعت.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بياناته لأحدث أسبوع الساعة 2130 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي يوم الخميس.

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