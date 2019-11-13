“بالصور”.. متظاهرو التحرير يصدرون عدداً جديداً من جريدة “التكتك”

2019/11/13 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد ،اليوم الاربعاء، عدداً جديداً من جريدة “التكتك” التي اعلنوا اصدارها في وقت سابق.وأطلق مجموعة من الصحافيين العراقيين مؤخراً، العدد الأول من صحيفة “تكتك”، لتغطية المظاهرات والفعاليات والنشاطات الخاصة بساحة التحرير وسط بغداد وعموم المحافظات العراقية.وجاءت تسمية الصحيفة تيمناً بسوَّاق عربة “التوك توك” الشباب […]

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