تنفيذ عملية امنية لملاحقة المطلوبين في ناحية هبهب بديالى

2019/11/13 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

نفذت قوة امنية مشتركة، عملية عسكرية لتعقب المطلوبين في مناطق شمال غرب بعقوبة .

وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد نهاد

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