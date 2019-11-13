2019/11/13 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع لمجلس وزراء اقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لمجلس وزراء اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لمجلس وزراء اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).