النجيفي يتهم أحزاباً سياسية بالبحث عن ’’صدام جديد’’ بمواصفات طائفية

2019/11/13 | 13:13

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بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في تحالف "القرار"، أثيل النجيفي، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، إن ما وصفه...





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