البرلمان يعتزم تغيير 14 وزيراً واستبدال عبد المهدي

2019/11/13 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر برلماني، اليوم الاربعاء، ان مجلس النواب يعتزم تغيير 14 وزيراً حالياً بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر المصدر لـ”كلكامش برس”، ان” مجلس النواب سيعمد الى استبدال شبه كامل للوزراء الحاليين بوزراء اخرين من التكنوقراط، ومن ثم الذهاب الى تغيير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “.

ورجح المصدر” عدم انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم بسبب عددم اكتمال النصاب، لافتا الى ان مجلس النواب ذاهب باتجاه التغيير شبه الشامل للوزراء “.

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