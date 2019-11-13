أفنان القاسم - مراسيم ملكية 27

2019/11/13 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم سألتُهَا: لماذا؟أجابتْ: لأنكَ علاقتي بالزمانْوبألفِ ليلةٍ وليلةْقلتُ: الزمانُ برتقالةْ أكلَهَا غيري بقشرِهَا في يومٍ كانْهكذا تُختصرُ علاقتي بجملةْقالتْ: الزمانُ لغةْتبني المكانْفكيفَ تبني الهويةُ اللغةْالعمل بموجب منظمات المجتمع المدني، وجعلها تعمل تحت إدارة سلطة عليا من المختصين في العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية.ستحل......

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