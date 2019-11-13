2019/11/13 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يرعى حفل توقيع عقد نقل النفط الأسود بين شركتي سومو وناقلات النفط العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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