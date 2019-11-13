السيد مقتدى الصدر يدعو البرلمان لاقرار الإصلاحات الجذرية

2019/11/13 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الاربعاء، البرلمان لاقرار الاصلاحات الجذرية كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، وتغيير بعض بنود الدستور، والعمل على تطبيق ما اقر من اصلاحات من خلال اقرار قوانينها فورا.

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