القبض على قاتل صاحب الصيرفة في الشرقاط

2019/11/13 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بالقبض على قاتل صاحب الصيرفة في مدينة الشرقاط بعد سرقته مبلغ 20 الف دولار.

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