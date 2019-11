تظاهرة كوردية تستقبل اردوغان بواشنطن وممثل عالمي يحث للاحتجاج امام البيت الابيض

2019/11/13 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر مئات الأشخاص من الجالية الكوردية، أمام مقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الولايات المتحدة، وسط دعوات للتظاهر تزامنا مع وصوله إلى البيت الأبيض.

Protester outside the Hotel in #Washington where #Erdogan is staying tonight.



#ErdoganNotWelcome #Trump #KurdsBetrayedByTrump #Kurdistan #SDF #Syrian #Rojava #TrumpBribed pic.twitter.com/6Dt2zMFyp0

— Kurdistan (@Kurdist50221832) November 13, 2019

وتجمع المئات رافعين الأعلام الكوردية أمام مقر أردوغان، الذي من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض.ودعا الممثل الأمريكي الشهير روبرت دينيرو، إلى التظاهر أمام البيت الأبيض عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، تزامنا مع لقاء أردوغان وترامب في البيت الأبيض.

Tomorrow is the big day, #ProtestErdogan ➡️ Protest the Trump-Erdogan White House Meeting➡️ When: Wed., Nov.



13, 9 AM➡️ Where: Lafayette Park (across from the White House)#Erdogan, See you at the park.



https://t.co/azyHsQmCBn pic.twitter.com/6DFqDRilMW

— Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) November 13, 2019

ونشر دينيرو عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر لحظة وصول أردوغان إلى مقر إقامته في واشنطن، حيث اشتبك عناصر الأمن مع المحتجين.وكثفت الشرطة الأمريكية وجودها أمام مقر إقامة أردوغان في واشنطن، وأغلقت شارع "أف استريت" أحد أبرز الشوارع المهمة في قلب العاصمة، الذي يبعد دقائق عن البيت الأبيض لتأمين مقر إقامة أردوغان عقب تزايد الأصوات الرافضة لزيارته.



وأحاطت الشرطة مقر أردوغان بعربات نقل كبيرة في خطوة لإعاقة أي احتجاجات مناهضة لزيارة الرئيس التركي للولايات المتحدة.



وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس التركي، يطل من نافذة غرفته، ملقيا نظرة على المحتجين، دون التأكد من صحة المقطع.وكان أردوغان قد أشار عشية مغادرته إلى واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها الكاملة بشأن انسحاب القوات الكوردية في سوريا.

