2019/11/13 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قصفها لمدن القدس المحتلة و تل أبيب و الخضيرة ذلك رداً على جريمة اغتيال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا القدس تقصف القدس و تل أبيب و تؤكد: المعركة مستمرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا القدس تقصف القدس و تل أبيب و تؤكد: المعركة مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).