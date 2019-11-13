"الهداف التاريخي" لمنتخب إسبانيا يعلن موعد اعتزاله

2019/11/13 | 13:36

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قال المهاجم الإسباني دافيد فيا إنه سيعتزل كرة القدم من نادي فيسيل كوبه الياباني العام المقبل، مما يشكل نهاية مسيرة "الهداف التاريخي

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