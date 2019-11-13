2019/11/13 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ خطوة برس أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، اليوم الاربعاء، امر استقدام بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة اثر مخالفات مالية وإدارية.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، أن “امر استقدام اصدرته محكمة تحقيق النزاهة في ميسان بحق ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة وفق المادة 340 من قانون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق النزاهة في ميسان تستقدم ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق النزاهة في ميسان تستقدم ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق النزاهة في ميسان تستقدم ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).