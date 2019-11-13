2019/11/13 | 13:44

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القبض على شرطي قتل صاحب الصيرفة وسرق 200 الف دولار في الشرقاط

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القبض على شرطي قتل صاحب الصيرفة وسرق 200 الف دولار في الشرقاط

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