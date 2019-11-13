2019/11/13 | 13:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شرطي قتل صاحب الصيرفة وسرق 200 الف دولار في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القبض على شرطي قتل صاحب الصيرفة وسرق 200 الف دولار في الشرقاط
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القبض على شرطي قتل صاحب الصيرفة وسرق 200 الف دولار في الشرقاط
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شرطي قتل صاحب الصيرفة وسرق 200 الف دولار في الشرقاط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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