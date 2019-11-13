برلماني هولندي يدعو حكومته للحوار مع الاسد بشأن محاكمة مقاتليهم الدواعش

2019/11/13 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا عضو في الحزب الديمقراطي المسيحي الهولندي مارتن فان هيلفرت، اليوم الاربعاء، حكومة بلاده إلى فتح باب المناقشات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، لحل أزمة محاكمة المقاتلين في تنظيم داعش في مناطق اعتقالهم.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، اليوم: "يدعو العضو في الحزب الديمقراطي المسيحي، مارتن فان هيلفرت، الحكومة إلى وضع اعتراضاتها الأخلاقية جانبا والدخول في مناقشة مع الأسد".

وبحسب تصريحاته، تعتبر هذه هي الطريقة الوحيدة لاتمام محاكمة مسلحي "داعش" الهولنديين في المنطقة".

وقال الموقع الرسمي للوكالة الإخبارية الهولندية: "تأتي دعوة مارتن في ظل النقاش الدائر حول ما إذا كان سيتم استرجاع أطفال "داعش" الهولنديين أم لا".

يذكر أن المحكمة الهولندية في لاهاي، حكمت خلال الأسبوع الحالي، أنه على الدولة بذل الجهود لإعادة 56 طفلا من 23 امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية في شمال سوريا، وتستأنف هولندا ضد هذا الحكم.

وقامت أمستردام بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ آذار 2012.

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