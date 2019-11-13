القضاء يعلن إصدار 377 قرار بحق مسؤولين بدرجات متقدمة بعد العام 2003

2019/11/13 | 13:44

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون البرلمانية احمد الكناني، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، بإلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامون لعدة اسباب من بينها ان اغلب من تم تثبيتهم رشحوا عن طريق الكتل السياسية ضمن المحاصصة.

بغداد اليوم- بغداد

قال القيادي في تحالف "القرار"، أثيل النجيفي، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، إن ما وصفها بـ ’’الأحزاب الميليشياوية’’ تبحث عن صِدام جديد.

وكتب النجيفي عبر حسابه في تويتر، إنه "مع كل يوم

بغداد اليوم-كربلاء

أصدرت دائرة صحة كربلاء، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) توضيحا بشأن ’’إجبار’’ ذوي شهداء تظاهرات كربلاء على القبول بتغيير سبب الوفاة مقابل تسليمهم جثث ذويهم.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغد

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