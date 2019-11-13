2019/11/13 | 13:45

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مصدر: مجلس النواب سيعقد جلسته يوم الجمعة للتصويت على قانوني التقا

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مصدر: مجلس النواب سيعقد جلسته يوم الجمعة للتصويت على قانوني التقاعد وإلغاء مجالس المحافظات

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