صدور أوامر استقدام لثلاثة من أعضاء مجلس محافظة ميسان بتهم فساد

2019/11/13 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، اليوم الاربعاء، امر استقدام بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة اثر مخالفات مالية وإدارية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "امر استقدام اصدرته محكمة تحقيق النزاهة في ميسان بحق ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي اثر مخالفات مالية وإدارية".

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