2019/11/13 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب العراقي عن تيار الحكمة حسن خلاطي ان جميع المتظاهرين في العراق لديهم مطالب مختلفة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. برلماني عراقي: المحتجون لديهم مطالب مختلفة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. برلماني عراقي: المحتجون لديهم مطالب مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).