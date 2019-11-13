النزاهة: حجز أموال ثلاثة مسؤولين في وزارة الإعمار والإسكان

2019/11/13 | 13:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت هيئة النزاهة ،الاربعاء، عن صدور قرارٍ بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكلٍّ من المتهمين المفتش العام للوزارة الأسبق، ووكيل فني ومدير عام سابقين".

واضاف البيان، أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ عن تهمة عدم تنفيذ المتهمين للعقد الخاص بالتصميم الأساس لمدينة النجف.

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