أمين عام أوبك: إبرام اتفاق تجارة بين أميركا والصين سيزيح غيمة قاتمة عن سوق النفط

2019/11/13 | 13:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال أمين عام أوبك محمد باركيندو إنه واثق من أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان لاتفاق تجارة وأنه سيزيح "غيمة قاتمة" تخيم على سوق النفط.

وأضاف باركيندو للصحفيين على هامش فعالية للقطاع في أبوظبي إنه من السابق لأوانه بحث القرار الذي ستتخذه أوبك+ في ديسمبر كانون الأول ومن المبكر للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيضات.

هذا وأشار إن أوبك وشركائها من خارج المنظمة بحاجة لمواصلة العمل معا لتجاوز الضبابية، وهم ملتزمون بفعل ذلك.

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