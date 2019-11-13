النزاهة: حجز أموال ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الإعمار والإسكان

2019/11/13 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارٍ بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن “محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة ...

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