وزير الخارجية يصل الى واشنطن

2019/11/13 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصابح الجديد وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى واشنطن، اليوم الاربعاء، للمشاركة في الاجتماع المصغر لمحاربة داعش، ومناقشة الأوضاع في المنطقة، ولإجراء لقاءات ثنائية.بحسب بيان مقتضب لوزارة الخارجية.

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