سفير العراق في فلندا يبحث إعادة افتتاح سفارة هلسنكي في بغداد

2019/11/13 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : بحث سفير جمهورية العراق لدى هلسنكي مثيل السبتي مع وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا اوهيسالو، اليوم الاربعاء، امكانية افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد.وذكر وزارة الخارجية في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “سفير جمهورية العراق لدى هلسنكي مثيل السبتي بحث مع وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا اوهيسالو، العلاقات بين البلدين، ...

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