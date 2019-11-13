2019/11/13 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد مستمر الى ساحة التحرير في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافد مستمر الى ساحة التحرير في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافد مستمر الى ساحة التحرير في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).