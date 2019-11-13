نائب يستبعد قبول المتظاهرين بالتعديل الوزاري المقبل ويصفه بـ

2019/11/13 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استبعد النائب عن كتلة سائرون، سلام الشمري قبول المتظاهرين بالتعديل الوزاري المقبل في حكومة عادل عبد المهدي.

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