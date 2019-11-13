صالح والبارزاني يبحثان العلاقة بين بغداد واربيل

2019/11/13 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال لقاءه رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، على أهمية تعزيز الاستقرار في البلاد.

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