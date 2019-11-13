الطريق الآخر قادم لا محالة ..

2019/11/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي بالرغم من أنّ بيان مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بعد لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة جنين بلاسخارت , قد خلا من عبارة (...أكمل القراءة ←

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