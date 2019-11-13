لواء حرباء بمنصب مستشار لرئيس الوزراء

2019/11/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش (الامتيازات الحكومية كالمحاية تمسح كلمة الاخلاق من قاموس الرجال، لكنها تترك اثرا مشوها في مكانها).قال الشاعر معروف الرصافي: مـــــا أنتم إلا بناء ساقــــــــط نتن ملـيء إرضـة متآكــــــل...أكمل القراءة ←

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