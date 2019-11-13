قراءات تشرينية

2019/11/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد الصائح لايوجد عراقي (طبيعي) لايقف مع المظاهرات الشعبية الواسعة التي تطالب بالتغيير والاصلاح ومحاسبة الطبقة السياسية التي حكمت العراق خلال ستة عشر عاما بكل مسمياتها وعناوينها ، حتى...أكمل القراءة ←

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