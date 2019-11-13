إحصائية: القضاء أصدر 377 قرارا بحق مسؤولين بدرجات متقدمة

2019/11/13 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى ،اليوم الاربعاء، عن صدور 377 قرارا بحق مسؤولين بدرجات متقدمة.

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