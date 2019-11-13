2019/11/13 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري للصحفيين عقب الاجتماع الذي عُقد بقصر السلام في بغداد ان "الكتل عقدت اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية تم التباحث فيه حول موضوعين مهمين، وهما الاحتجاجات في العراق، وتعديل الدستور الدائم"، مشيرة الى ان الاجتماع ناقش ايضا تشكيل تحالف للكتل الكوردستانية لما لهذا الامر من اهمية في توحيد الصف والموقف للكورد.

واوضحت ان موضوع استقرار الاوضاع في العراق مهم جدا لإقليم كوردستان، والتعديلات الدستورية بما يصب في هذا الاطار امر طبيعي ونؤيده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتل الكوردستانية تجتمع بحضور برهم وتؤيد التعديلات الدستورية لاستقرار العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتل الكوردستانية تجتمع بحضور برهم وتؤيد التعديلات الدستورية لاستقرار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).