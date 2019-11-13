“بالصور”.. متظاهرو التحرير يرممون نصب الحرية في ساحة التحرير

2019/11/13 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق اقدم العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير ،اليوم الاربعاء، على تنفيذ حملة لترميم نصب الحرية في ساحة التحرير وسط بغداد.وقام المتظاهرون بصيانة جسم النصب الذي تعرضت اجزاء منه للتساقط في وقت سابق.

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