‌القضاء يصدر 377 قرار بحق مسؤولين بدرجات متقدمة

2019/11/13 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفصحت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، عن إصدار المحاكم المختصة بالنزاهة (377) قرار بمختلف الاحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة ، لافتا إلى وجود (83) أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين حاليا.

وذكرت الإحصائية التي صدرت من مجلس القضاء إن “المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 وحتى الآن (377) قرار عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتقدمة تشمل (عضو مجلس النواب ـ وزير ـ وكيل وزير ـ رئيس مجلس محافظة ـ عضو مجلس محافظة ـ محافظ ـ مدير عام ) .

ولفت إلى أن “مجموع القضايا غير المحسومة بلغ (627)”، ومجموع اوامر القبض والاستقدام بلغ ( 83 ) غير المنفذه .

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