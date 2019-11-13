هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لهذا السبب..

2019/11/13 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء، هبوطاً اضطرارياً لطائرة، أثناء رحلتها من باريس إلى موريشيوس، لإنقاذ حياة راكب فرنسي الجنسية تعرض لوعكة صحية مفاجئة وضيق

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