صدور مذكرات اعتقال بحق البشير وبقية قادة انقلاب 1989

2019/11/13 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحركة الاحتجاجية في السودان، أنّ النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق “مدبّري ومنفّذي انقلاب” 1989 وفي مقدّمهم الرئيس السابق عمر البشير،

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