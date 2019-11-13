2019/11/13 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم يبحثان الاوضاع الأمنية والسياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/13 | 14:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم يبحثان الاوضاع الأمنية والسياسية) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم يبحثان الاوضاع الأمنية والسياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).