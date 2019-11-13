وصول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت إلى البرلمان

2019/11/13 | 14:15

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (13 تشرين الثاني، 2019) بوصول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت إلى مبنى مجلس النواب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "ممثلة الامين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت وصلت الى مبنى مجلس النواب".

وأشار الى أن "المجلس سيستمع لرؤية الأمم المتحدة للخروج من الازمة الحالية"، مضيفا أن "المجلس سيناقش مع بلاسخارت زيارتها للمرجع الديني علي السيستاني، والمتظاهرين في ساحة التحرير".

وفي الاثناء أفاد المصدر أن "بلاسخارت اجتمعت فور وصولها الى مبنى مجلس النواب، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وكان مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها الإثنين (11 تشرين الثاني 2019) برئاسة محمد الحلبوسي الى اليوم الأربعاء، بعد الاتفاق على استضافة بلاسخارت.

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إن "البرلمان سيستضيف ممثلة الامم المتحدة الاربعاء، لبحث المقترحات الاممية بشأن العراق".

وفي يوم الاثنين الماضي، اجتمعت ممثلة الامم المتحدة، جنين بلاسخارت، مع المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في مقر اقامته في النجف، لمناقشة الاحتجاجات التي عمت عدة محافظات في البلاد.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة تعديل الدستور التي شكلها مجلس النواب مؤخرا، الاربعاء (13 تشرين الثاني 2019) عن اجتماع من المؤمل عقده يوم الخميس المقبل، مع خبراء القانون والدستور لمناقشة التعديلات الدستورية.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في حديث لـ (ب

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، عن إصدار المحاكم المختصة بالنزاهة 377 قراراً بحق مسؤولين بدرجات متقدمة، مشيرة إلى وجود 83 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين حالياً.

وذكرت إحصائية رسمية للمجلس تلقتها

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون البرلمانية احمد الكناني، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، بإلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامون لعدة اسباب من بينها ان اغلب من تم تثبيتهم رشحوا عن طريق الكتل السياسية ضمن المحاصصة.

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