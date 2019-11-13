النزاهة تعلن نتائج تقصيها عمل المنافذ الحدودية ودوائر الگمارك

2019/11/13 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة عن نتائج تقصيها عمل المنافذ الحدودية ودوائر الگمارك في المحافظات التي تُوجَدُ فيها منافذ حدودية.

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