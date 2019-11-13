ثغرة خطيرة في فيسبوك.. والحل بسيط

2019/11/13 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف أحد مستخدمي فيسبوك ثغرة أمنية قد تكون غاية في الخطورة في التطبيق، تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل، دون إذن مستخدميه أو علمهم.

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